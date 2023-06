4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz siegt gegen Egerkingen Kestenholz behielt im Spiel gegen Egerkingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Astrit Tuqi für Kestenholz. In der 34. Minute traf er zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Astrit Tuqi in der 63. Minute für das 2:0 für Kestenholz. Kestenholz erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Angelo Costantini weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Niklas Berger in der 90. Minute für Egerkingen auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Egerkingen sah Albin Demukaj (96.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kareem Hassan (65.), Hanier Dario Ospina (66.) und Hicham Aqabli (95.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kestenholz.

Zahlreiche Gegentore sind für Egerkingen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 83 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Kestenholz: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Kestenholz hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Kestenholz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Fulenbach (Platz 5). Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Egerkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Egerkingen war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Für Egerkingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederbipp (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Egerkingen 3:1 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 34. Astrit Tuqi 1:0. 63. Astrit Tuqi 2:0. 75. Angelo Costantini 3:0. 90. Niklas Berger (Penalty) 3:1. – Kestenholz: Elia Thommen, Leon Bürgi, Sascha Brunner, Gian Blattner, Jan Müller, Nick Bader, Ben Erik Ackermann, Cédric Styner, Jérémy Frey, Astrit Tuqi, Jay Ackermann. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Ermal Bektesi, Erich Mathys, Levin Gashi, Sergey Yalama, Nikita Petrov, Mario Jedrinovic, Niklas Berger, Pablo Fernandes De Melo, Qun Shahini, Hanier Dario Ospina. – Verwarnungen: 65. Kareem Hassan, 66. Hanier Dario Ospina, 71. Adrian Wiemann, 72. Cédric Styner, 73. Elia Thommen, 92. Nick Bader, 95. Hicham Aqabli – Ausschluss: 96. Albin Demukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 04:05 Uhr.