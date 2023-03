4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Uskana Olten Kestenholz und Uskana Olten spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Den Auftakt machte Zigmas Danila, der in der 25. Minute für Uskana Olten zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 52. Minute baute Saimir Ibraimi den Vorsprung für Uskana Olten auf zwei Tore aus (2:0). Durch einen Doppelschlag rettete sich Kestenholz noch einen Punkt. Fabio Monopoli erzielte in Minute 68 das 1:2. Nur sechs Minuten später sorgte Mischa Suter für den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Uskana Olten für Kenan Tmava (23.) und Zigmas Danila (77.). Für Kestenholz gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Kestenholz unverändert. 13 Punkte bedeuten Rang 7. Kestenholz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz geht es auswärts gegen FC Niederbipp (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 5. April statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 2. Uskana Olten hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Uskana Olten bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Däniken-Gretzenbach. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Uskana Olten 2:2 (0:1) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 25. Zigmas Danila (Penalty) 0:1.52. Saimir Ibraimi 0:2. 68. Fabio Monopoli 1:2. 74. Mischa Suter (Penalty) 2:2. – Kestenholz: Elia Thommen, Ben Erik Ackermann, Claudio Matthias Wicki, Tim Gerber, Gian Blattner, Jay Ackermann, Luca Ialuna, Jérémy Frey, Mischa Suter, Jan Gerber, Fabio Monopoli. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Fatlind Aliu, Zigmas Danila, Florentin Deari, Argtim Saliu, Albinot Bajrami, Argtim Emini, Kenan Tmava, Saimir Ibraimi, Adriatik Zenunaj, Leutrim Dalipi. – Verwarnungen: 23. Kenan Tmava, 77. Zigmas Danila.

