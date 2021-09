4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Kappel Das Resultat im Spiel zwischen Kappel und Kestenholz lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 57. Minute schoss Julian Eichenberger das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 64. Minute traf Manuel Bürgi für Kestenholz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kappel für Mark Nikollprenkaj (63.) und Alexander Wyser (86.). Eine Verwarnung gab es für Kestenholz, nämlich für Sascha Brunner (86.).

Kappel verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Kappel hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Wolfwil kriegt es Kappel im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Kestenholz liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Kestenholz hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Fortuna Olten. Diese Begegnung findet am 11. September statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Kappel - FC Kestenholz 1:1 (0:0) - Lischmatt, Kappel – Tore: 57. Julian Eichenberger 1:0. 64. Manuel Bürgi (Penalty) 1:1. – Kappel: Robin Ulrich, Till Jäggi, Dennis Bannwart, Mark Nikollprenkaj, Nicola Marco Näf, Marc Herzig, Alexander Wyser, Niklas Ulrich, Patrick Engetschwiler, Julian Eichenberger, Michael Sartorius. – Kestenholz: Volkan Oezbek, Jan Müller, Mischa Suter, Manuel Bürgi, David Kissling, Felix Studer, Jérémy Frey, Jan Gerber, Onur Dügünyurdu, Jan Wolf, Angelo Costantini. – Verwarnungen: 63. Mark Nikollprenkaj, 86. Alexander Wyser, 86. Sascha Brunner.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Kappel - FC Kestenholz 1:1, FC Dulliken - FC Fortuna Olten 2:3, SC Fulenbach - FC Uskana Olten 1:1, FC Hägendorf - SV Alpha 2:1

Tabelle: 1. FC Fortuna Olten 3 Spiele/9 Punkte (12:5). 2. FC Uskana Olten 3/7 (9:5), 3. FC Härkingen 2/6 (8:3), 4. FC Wolfwil 2/6 (7:5), 5. FC Hägendorf 3/6 (11:6), 6. SC Fulenbach 3/4 (6:6), 7. FC Oensingen 2/3 (6:4), 8. SV Alpha 3/3 (5:6), 9. FC Kestenholz 3/1 (4:9), 10. FC Kappel 3/1 (3:11), 11. FC Olten 2/0 (2:9), 12. FC Dulliken 3/0 (5:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:32 Uhr.