3. Liga, Gruppe 1 Kestenholz holt sich drei Punkte gegen Wangen b.O. – Siegtreffer in allerletzter Minute Kestenholz behielt im Spiel gegen Wangen b.O. am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Kestenholz gelang Lukas Hauri in der 90. Minute. In der 13. Minute hatte Sacha Kissling Kestenholz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wangen b.O. fiel in der 53. Minute durch Martin Berisha.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Kestenholz von Rang 6 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Kestenholz hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Kestenholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wangen a/A (Platz 6). Die Partie findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Wangen b.O. steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 3). Das Team hat vier Punkte. Wangen b.O. hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Wangen b.O. wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Däniken-Gretzenbach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Wangen b.O. 2:1 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 13. Sacha Kissling 1:0. 53. Martin Berisha (Penalty) 1:1.90. Lukas Hauri (Penalty) 2:1. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Rafael Ingold, Mike Uebelhart, Simon Meier, Joël Meier, Philipp Häfeli, Fabian Von Arx, Nik Gerber, Sacha Kissling, Nils Schneider. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Edon Llapashtica, Patrick Berisha, Gianluca Iozzia, Sokol Berisha, Mir Mohammad Kamwar, Martin Berisha, Alan Pomrcic, Besart Biljali, Leutrim Dalipi, Eduard Lekaj. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Hägendorf - FC Wangen a/A 3:3, FC Kestenholz - FC Wangen b.O. 2:1, FC Däniken-Gretzenbach - FC Riedholz 2:6, FC Egerkingen - FC Oensingen 3:4

Tabelle: 1. FC Dulliken 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Kestenholz 3/6 (4:3), 3. FC Riedholz 3/6 (12:6), 4. FC Oensingen 3/6 (9:8), 5. FC Welschenrohr 2/4 (6:5), 6. FC Wangen a/A 3/4 (10:7), 7. FC Däniken-Gretzenbach 3/4 (4:7), 8. FC Wangen b.O. 3/4 (7:7), 9. SC Flumenthal 2/3 (6:3), 10. FC Winznau 2/1 (3:5), 11. FC Hägendorf 3/1 (7:11), 12. FC Egerkingen 3/0 (5:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 23:24 Uhr.