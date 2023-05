3. Liga, Gruppe 2 Kestenholz gewinnt deutlich gegen Klus-Balsthal Sieg für Kestenholz: Gegen Klus-Balsthal gewinnt das Team am Dienstag auswärts 5:0.

(chm)

In der 37. Minute war es an Felix Studer, Kestenholz 1:0 in Führung zu bringen. In der 47. Minute baute Aaron Brutsche den Vorsprung für Kestenholz auf zwei Tore aus (2:0). Rafael Ingold baute in der 54. Minute die Führung für Kestenholz weiter aus (3:0).

Kestenholz erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Lukas Hauri weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nik Gerber in der 78. Minute, als er für Kestenholz zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Kamber von Klus-Balsthal erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Kestenholz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Kestenholz um einen Platz nach vorne. 32 Punkte bedeuten Rang 5. Kestenholz hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kestenholz in einem Heimspiel mit FC Fortuna Olten (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (13. Mai) statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Nach der Niederlage büsst Klus-Balsthal zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 32 Punkten auf Rang 6. Für Klus-Balsthal war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Klus-Balsthal verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zuchwil. Diese Begegnung findet am Sonntag (14. Mai) statt (14.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Kestenholz 0:5 (0:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 37. Felix Studer 0:1. 47. Aaron Brutsche 0:2. 54. Rafael Ingold 0:3. 67. Lukas Hauri 0:4. 78. Nik Gerber 0:5. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Roger Achermann, Noah Bruttel, Mostapha El Ouahmani, Luca Kamber, Marco Scherrer, Manoel Jaus, Ender Kaya, Reto Uebelhart, Skender Zeqiri, Denis Kostadinovic. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Robin Anderegg, Rafael Ingold, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Aaron Brutsche, Mike Uebelhart, Fabian Von Arx, Felix Studer. – Verwarnungen: 35. Luca Kamber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.05.2023 13:45 Uhr.