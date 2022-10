4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz bezwingt Fulenbach – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Kestenholz: Gegen Fulenbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Kestenholz lag ab der 49. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Patrick Niggli (13. Minute) und Mischa Suter getroffen hatten. In der 93. Minute schoss Fulenbach (Elias Sidler) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sascha Brunner von Kestenholz erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Kestenholz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 7. Kestenholz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kestenholz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Hägendorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 18. März statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Nach der Niederlage büsst Fulenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Fulenbach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Niederbipp, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Kestenholz - SC Fulenbach 2:1 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 13. Patrick Niggli 1:0. 49. Mischa Suter 2:0. 93. Elias Sidler 2:1. – Kestenholz: Mike Bürgi, Jan Müller, Sascha Brunner, Claudio Matthias Wicki, Jérémy Frey, Jan Rudolf von Rohr, Mischa Suter, Jan Gerber, Ben Erik Ackermann, Patrick Niggli, Nico Bürgi. – Fulenbach: Marcel Künzli, Joel Büttiker, Noah Nützi, Yves Rütimann, Lars Bärlocher, Yannick Von Arx, Elias Sidler, Kevin Keiser, Roman Weber, Céddric Braam, Robin Müller. – Verwarnungen: 25. Sascha Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 06:50 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.