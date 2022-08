3. Liga, Gruppe 2 Kestenholz bezwingt auswärts Welschenrohr – Dreifach-Torschütze Felix Studer Kestenholz gewinnt am Sonntag auswärts gegen Welschenrohr 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kestenholz: Felix Studer brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kestenholz stellte Rafael Ingold in Minute 39 her. Samuel Fink sorgte in der 46. Minute für Welschenrohr für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kestenholz stellte Felix Studer in Minute 48 her. Dank dem Treffer von Philippe Wehrli (51.) reduzierte sich der Rückstand für Welschenrohr auf ein Tor (2:3). Erneut Felix Studer sorgte in der 54. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Kestenholz.

Kestenholz erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Lukas Hauri weiter auf 5:2. In der 80. Minute sorgte Philippe Wehrli noch für Resultatkosmetik für Welschenrohr. Er traf zum 3:5-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kestenholz erhielt: Rafael Ingold (50.) eine Verwarnung gab es für Welschenrohr, nämlich für Konrad Zeuner (82.).

Kestenholz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Kestenholz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Winznau (Platz 5). Die Partie findet am 4. September statt (15.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Welschenrohr liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Welschenrohr tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Kestenholz 3:5 (1:2) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 7. Felix Studer 0:1. 39. Rafael Ingold 0:2. 46. Samuel Fink 1:2. 48. Felix Studer 1:3. 51. Philippe Wehrli 2:3. 54. Felix Studer 2:4. 61. Lukas Hauri 2:5. 80. Philippe Wehrli 3:5. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Marco Gribi, Nicolas Studer, Claudio Stampfli, Pascal Eggenschwiler, Marco Hug, Philippe Wehrli, Kevin Widmer, Michael Uebelhart, Samuel Fink, Elias Mägli. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Fabian Von Arx, Marco Von Arx, Nik Gerber, Aaron Brutsche, Mike Uebelhart, Simon Meier, Lukas Hauri, Felix Studer. – Verwarnungen: 50. Rafael Ingold, 82. Konrad Zeuner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 00:03 Uhr.