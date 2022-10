2. Liga Kein Sieger bei Mümliswil und Biberist Je ein Punkt für Mümliswil und Biberist: Die Teams trennen sich 2:2

Zwar lag Biberist während 58 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Durch Tore von Jonas Stuber und Dario Kopp ging Biberist bis in die 53. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Mümliswil darauf zu reagieren: Zunächst gelang Elia Bader in der 59. Minute der Anschlusstreffer, Florian Arnold sorgte schliesslich für den Ausgleich (78.).

Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Janik Disler (62.) und Nico Suremann (72.). Gelbe Karten gab es bei Biberist für Dominik Marti (36.) und Petrit Krasniqi (73.).

Nach dem Unentschieden verliert Mümliswil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Mümliswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Fulenbach (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Nach dem Unentschieden büsst Biberist in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Das Team verliert damit einen Platz. Biberist hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es zuhause gegen FC Olten (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (8. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Biberist 2:2 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 20. Jonas Stuber 0:1. 53. Dario Kopp 0:2. 59. Elia Bader 1:2. 78. Florian Arnold 2:2. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Janik Disler, Rafael Disler, Marco Fluri, Mario Simic, Adrian Kamber, Simon Büttler, Silvan Nussbaumer, Florian Arnold, Elia Bader, Roger Wyser. – Biberist: Samuel David, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Dario Kopp, Marco Imbach, Jonas Stuber, Dominik Marti, Isaia Martinetz, Petrit Krasniqi. – Verwarnungen: 36. Dominik Marti, 62. Janik Disler, 72. Nico Suremann, 73. Petrit Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

