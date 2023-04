2. Liga Kein Sieger bei Lommiswil und Olten Je ein Punkt für Lommiswil und Olten: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Moritz Frey traf in der 19. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Hazir Zenuni in der 70. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Olten für Fidan Krasniqi (10.) und Kennedy Joao (83.). Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Andrin Zumstein (24.)

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Lommiswil unverändert. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Lommiswil hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lommiswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Olten hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Olten geht es zuhause gegen FC Trimbach (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Sonntag (23. April) statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Olten 1:1 (1:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 19. Moritz Frey 1:0. 70. Hazir Zenuni 1:1. – Lommiswil: Tim Bracher, Samuel Miescher, Cyrill Sonderegger, Andri Adam, Aron Herrmann, Moritz Frey, Björn Zumofen, Andrin Zumstein, Gianluca Moser, Alessandro Choque, Jonas Ebel. – Olten: Thomas Husi, Dardan Krasniqi, Edmilson Dionato Fernandes, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Sandro Iandiorio, Kennedy Joao, Xaver Meyer, Elio Arciresi, Enrico Peier, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 10. Fidan Krasniqi, 24. Andrin Zumstein, 83. Kennedy Joao.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2023 12:51 Uhr.