3. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Kestenholz und Oensingen Sechs Tore sind zwischen Kestenholz und Oensingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Kestenholz in der 76. Minute.

Oensingen war zwischenzeitlich mit 3:1 (63. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 52. Minute erzielte Daniel Frimpong für Oensingen die 2:1-Führung. Der gleiche Daniel Frimpong war in der 63. Minute auch für das 3:1 für Oensingen verantwortlich. In der 74. Minute gelang Kestenholz (Fabian Von Arx) der Anschlusstreffer (2:3). Lediglich zwei Minuten nach dem 2:3 traf Lukas Hauri in der 76. Minute für Kestenholz zum 3:3-Ausgleich.

Auch Kestenholz war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (22. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oensingen erhielten Elvedin Bogucanin (70.) und Simon Kubica (86.) eine gelbe Karte. Kestenholz blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Kestenholz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 64 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Nach dem Unentschieden verliert Kestenholz einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 39 Punkten auf Rang 4. Kestenholz hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 10. Oensingen hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Oensingen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Kestenholz - FC Oensingen 3:3 (1:1) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 22. Nik Gerber 1:0. 43. Elvedin Bogucanin 1:1. 52. Daniel Frimpong 1:2. 63. Daniel Frimpong 1:3. 74. Fabian Von Arx 2:3. 76. Lukas Hauri 3:3. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Robin Anderegg, Fabian Von Arx, Rafael Ingold, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Nik Gerber, Simon Meier, Philipp Häfeli, Jan Rudolf von Rohr, Lukas Hauri, Felix Studer. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Artan Berisha, Nicola Zbären, Albin Rexhepi, Jonas Heller, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Simon Kubica, Emir Avdulovic, Elvedin Bogucanin, Daniel Frimpong. – Verwarnungen: 70. Elvedin Bogucanin, 86. Simon Kubica.

