4. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Biberist und Wolfwil Im Spiel zwischen Biberist und Wolfwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Wolfwil war zweimal in Führung. Biberist lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Biberist in der 78. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Wolfwil in der 65. Minute durch Nick Ackermann 3:2 in Führung. Den Ausgleich für Biberist erzielte Fisnik Aliti. Er war in der 78. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wolfwil für Pascal Mäder (74.) und Nico Leber (95.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Fisnik Aliti (75.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Biberist bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Biberist hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Biberist ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Wolfwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Wolfwil hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Wolfwil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Biberist - FC Wolfwil 3:3 (0:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 26. Mohssine El Majjodi 0:1. 48. Josip Doric 1:1. 54. Leon Schmid (Penalty) 2:1.60. Nick Ackermann 2:2. 65. Nick Ackermann 2:3. 78. Fisnik Aliti 3:3. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Felix Stark, Nicola Keller, Romeo Grossen, Raphael Stuber, Leon Schmid, Josip Doric, Michael Rebennack, Sascha Heri, Fisnik Aliti. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Elias Lindemann, Kian Kissling, Cyrill Ackermann, Nick Glauser, Philip Truffer, Pascal Mäder, Jannik Leber, Mohssine El Majjodi, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 74. Pascal Mäder, 75. Fisnik Aliti, 95. Nico Leber.

