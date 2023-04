4. Liga, Gruppe 3 Jonas Wyss führt Fulenbach mit vier Toren zum Sieg gegen Oltenese Sieg für Fulenbach: Gegen Oltenese gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Fulenbach in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Oltenese war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Matchwinner für Fulenbach war Jonas Wyss, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Ramon Grimbichler (1 Tor.) ein Tor für Fulenbach war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Oltenese war: Brian Nyongesa (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannick Von Arx von Fulenbach erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Fulenbach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Fulenbach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Fulenbach: Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fulenbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SV Alpha an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 23. April statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Oltenese hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Oltenese hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oltenese zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Hägendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: SC Fulenbach - US Oltenese 6:1 (3:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 6. Eigentor (Elhan Murati) 1:0.12. Ramon Grimbichler 2:0. 20. Jonas Wyss 3:0. 55. Jonas Wyss 4:0. 59. Jonas Wyss 5:0. 62. Jonas Wyss 6:0. 75. Brian Nyongesa 6:1. – Fulenbach: Jan Monbaron, Noah Nützi, Yves Rütimann, Elias Sidler, Joel Büttiker, Roman Weber, Céddric Braam, Jonas Wyss, Sven Hürzeler, Kevin Keiser, Ramon Grimbichler. – Oltenese: Claudio Cannata, Brian Nyongesa, Giovanni Jandiorio, Alban Krasniqi, Ardian Tmava, Salvatore Falco, Paolo Gullotto, Tayfun Celebi, Elhan Murati, Nurican Bektas, Higan Angelo John Bandas. – Verwarnungen: 76. Yannick Von Arx.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

