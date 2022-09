4. Liga, Gruppe 2 Joel Schmitz rettet Wiedlisbach einen Punkt gegen Subingen Wiedlisbach und Subingen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Subingen in Führung. Doch Wiedlisbach schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Subingen: Noé Cardinaux brachte seine Mannschaft in der 57. Minute 1:0 in Führung. Markus Johny Fankhauser glich in der 68. Minute für Wiedlisbach aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Gabriel Stampfli in der 86. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Subingen. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade acht Minuten später. Für Wiedlisbach traf Joel Schmitz (94.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Wiedlisbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Wiedlisbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Wiedlisbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Welschenrohr (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Subingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Subingen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das sechstplatzierte Team ASI Superga 1957, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Subingen 2:2 (0:0) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 57. Noé Cardinaux 0:1. 68. Markus Johny Fankhauser 1:1. 86. Gabriel Stampfli 1:2. 94. Joel Schmitz 2:2. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Morhaf Alnhlawe, Joel Schmitz, Angelo Corea, Sadik Jashari, Fabian Ryf, Tobias Ryf, Jan Allemann, Rinor Jashari, Markus Johny Fankhauser, Patrik Bovey. – Subingen: Yanik Ambühl, Gianluca Ferrante, Benjamin Burkhard, Roger Niggli, Sven Schläfli, Patrick Ziegler, Tim Baranyai, Pascal Zumstein, Daniel Flury, Noé Cardinaux, Dario Keller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2022 13:52 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.