4. Liga, Gruppe 3 Joël Meier führt Kestenholz mit drei Toren zum Sieg gegen Olten Kestenholz gewinnt am Samstag zuhause gegen Olten 4:1.

Den Auftakt machte Joël Meier, der in der 24. Minute für Kestenholz zum 1:0 traf. Vier Minuten dauerte es, ehe Joël Meier erneut erfolgreich war. Er traf in der 28. Minute zum 2:0 für Kestenholz. Kestenholz erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Nils Schneider weiter auf 3:0.

Wiederum Joël Meier baute in der 66. Minute die Führung für Kestenholz weiter aus (4:0). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Arben Brahimi in der 84. Minute für Olten auf 1:4.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mischa Suter von Kestenholz erhielt in der 17. Minute die gelbe Karte.

Dass Kestenholz gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Kestenholz die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Kestenholz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 7. Kestenholz hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Uskana Olten (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Olten hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Wolfwil kriegt es Olten als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Olten 4:1 (2:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 24. Joël Meier 1:0. 28. Joël Meier 2:0. 58. Nils Schneider 3:0. 66. Joël Meier (Penalty) 4:0.84. Arben Brahimi 4:1. – Kestenholz: Christian Fernandez, Sascha Brunner, Florian Iseli, Adrian Wiemann, Jan Gerber, Onur Dügünyurdu, Cédric Styner, Mischa Suter, Joël Meier, Nils Schneider, Angelo Costantini. – Olten: Argjend Morina, Micha Steiner, Robin Witschi, Peyman Amani, Eren Sener, Saimir Ibraimi, Kjartan Teerlynck, Hasibullah Naseri, Mirco Theus, Arben Brahimi, Luca Stefanutti. – Verwarnungen: 17. Mischa Suter.

