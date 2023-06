Frauen 2. Liga Jana Sauter führt Blustavia mit drei Toren zum Sieg gegen Entfelden Sieg für Blustavia: Gegen Entfelden gewinnt das Team am Freitag auswärts 4:0.

(chm)

Jana Sauter brachte Blustavia 1:0 in Führung (12. Minute). Chantal Schnyder erhöhte in der 34. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. Blustavia erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Jana Sauter weiter auf 3:0. Wiederum Jana Sauter erhöhte in der 67. Minute auf 4:0 für Blustavia.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Blustavia nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Blustavia die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Entfelden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 84 Tore in 23 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Blustavia unverändert. 29 Punkte bedeuten Rang 9. Blustavia hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es in einem Heimspiel gegen Gäu Selection (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 11. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, 17mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es auswärts gegen SV Sissach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Entfelden 1 - SC Blustavia 0:4 (0:3) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 12. Jana Sauter 0:1. 34. Chantal Schnyder 0:2. 41. Jana Sauter 0:3. 67. Jana Sauter 0:4. – Entfelden: Fabienne Lüscher, Murielle Clerc, Carmen Barmettler, Lorena Romeo, Marisa Tengler, Andrina Federspiel, Anja Marty, Leonita Laci, Tamara Immeli, Vivienne Dörfler, Stefanie Schwab. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Deborah Stritt, Kiara Kralj, Albine Sulejmani, Mara Friedli, Michelle Falk, Laura Emch, Julia Zaugg, Chantal Schnyder, Jana Sauter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

