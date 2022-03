Frauen 2. Liga Jana Sauter führt Blustavia mit drei Toren zum Sieg gegen Allschwil Sieg für den Tabellendritten: Blustavia lässt am Samstag zuhause beim 5:3 gegen Allschwil (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Das Skore eröffnete Lea Leiser in der 6. Minute. Sie traf für Blustavia zum 1:0. Manon Kaiser sorgte in der 11. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Blustavia. Die 33. Minute brachte für Allschwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Nina Meyer.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Blustavia stellte Jana Sauter in Minute 47 her. Acht Minuten dauerte es, ehe Jana Sauter erneut erfolgreich war. Sie traf in der 55. Minute zum 4:1 für Blustavia. In der 64. Minute verkleinerte Nina Meyer den Rückstand von Allschwil auf 2:4.

wiederum Jana Sauter baute in der 68. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (5:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Nicole Nyfeler in der 75. Minute für Allschwil auf 3:5.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Allschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 41 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Blustavia nicht verändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es in einem Heimspiel gegen FC Attiswil (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren.

Für Allschwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Attiswil (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 26. März statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Allschwil 5:3 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 6. Lea Leiser 1:0. 11. Manon Kaiser 2:0. 33. Nina Meyer 2:1. 47. Jana Sauter 3:1. 55. Jana Sauter 4:1. 64. Nina Meyer 4:2. 68. Jana Sauter 5:2. 75. Nicole Nyfeler 5:3. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Jennifer Baranyai, Deborah Stritt, Albine Sulejmani, Mara Friedli, Laura Emch, Michelle Falk, Joëlle Henzi, Manon Kaiser, Lea Leiser. – Allschwil: Lisa Schär, Sofia De Nisco, Janine Roth, Laura Scandaglia, Selina Del Sol Aballi, Carole Grauwiler, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nicole Nyfeler, Leonie Furrer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Schwarz-Weiss - FC Entfelden 7:0, FC Solothurn Frauen - FC Baden 1897 0:5, SC Blustavia - FC Allschwil 5:3, SV Sissach - FC Therwil 2:3

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 10 Spiele/30 Punkte (76:10). 2. FC Schwarz-Weiss 11/28 (36:14), 3. SC Blustavia 11/22 (40:20), 4. FC Baden 1897 11/22 (42:21), 5. FC Therwil 11/21 (43:29), 6. SV Sissach 11/18 (28:28), 7. FC Attiswil 10/12 (24:30), 8. FC Entfelden 11/10 (12:48), 9. FC Allschwil 11/9 (33:41), 10. FC Solothurn Frauen 11/3 (13:53), 11. FC Villmergen 1 10/0 (7:60), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 23:49 Uhr.