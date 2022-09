2. Liga Ivan Doric rettet Biberist einen Punkt gegen Fulenbach Im Spiel zwischen Biberist und Fulenbach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Biberist geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 87. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Nico Ferrari, der in der 35. Minute für Fulenbach zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Biberist glich in der 67. Minute durch Dario Kopp aus. In der 80. Minute schoss Nico Ferrari Fulenbach mittels Elfmeter in Führung (2:1). Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade sieben Minuten später. Für Biberist traf Ivan Doric (87.).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Fulenbach sah Flavio Premori (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Fulenbach weitere vier gelbe Karten. Bei Biberist erhielten Marco Imbach (25.) und Ivan Doric (58.) eine gelbe Karte.

Biberist hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 7 Tore erzielte.

In der Tabelle verliert Biberist Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Biberist hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gerlafingen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

In der Tabelle liegt Fulenbach weiterhin auf Rang 13. Das Team hat einen Punkt. Fulenbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Gerlafingen kriegt es Fulenbach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 8. September statt (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Biberist - SC Fulenbach 2:2 (0:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 35. Nico Ferrari (Penalty) 0:1.67. Dario Kopp 1:1. 80. Nico Ferrari (Penalty) 1:2.87. Ivan Doric 2:2. – Biberist: Moreno Blum, Fabrice Mana, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Dominik Marti, Marco Imbach, Ivan Doric, Dario Kopp, Isaia Martinetz, Jonas Stuber, Andreas Felder. – Fulenbach: Robin Ulrich, Sven Hürzeler, Yanick Boss, Nico Ferrari, Emanuel Wyss, Flavio Premori, Jonas Wyss, Sandro Albuquerque Sampaio, Luca Spielmann, Luan Spielmann, Enrik Kqiraj. – Verwarnungen: 25. Marco Imbach, 58. Ivan Doric, 60. Flavio Premori, 68. Yanick Boss, 88. Luca Spielmann, 94. Jonas Wyss – Ausschluss: 91. Flavio Premori.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2022 22:20 Uhr.