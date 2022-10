2. Liga Ivan Doric führt Biberist mit drei Toren zum Sieg gegen Wangen b.O. Biberist siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Wangen b.O.: Der Tabellensechste siegt auswärts 5:1 gegen den Tabellenzwölften.

Die Mehrzahl der Tore erzielte Biberist in der ersten Halbzeit, nämlich deren vier. In der zweiten Halbzeit erhöhte Biberist noch auf 5:1.

Wangen b.O. war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Biberist war Ivan Doric, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Biberist waren: Petrit Krasniqi (1 Treffer) und Dominik Marti (1 Treffe.) einziger Torschütze für Wangen b.O. war: Miroslav Markovic (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wangen b.O. sah Ivan Akrap (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wangen b.O. weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Ahmad Jawid Bigzad (91.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Biberist zu den Besten: Total liess das Team 15 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 47 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel (Rang 13).

Biberist machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 4. Biberist hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Biberist tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 12. Für Wangen b.O. war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Wangen b.O. spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Fulenbach (Platz 10). Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Biberist 1:5 (0:4) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 21. Ivan Doric 0:1. 22. Petrit Krasniqi 0:2. 34. Dominik Marti 0:3. 37. Ivan Doric 0:4. 46. Miroslav Markovic 1:4. 53. Ivan Doric 1:5. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Kim Lân Ngo, Jetmir Zenuni, Edon Llapashtica, Mir Mohammad Kamwar, Adis Mesic, Nebojsa Markovic, Noël Röhl, Eduard Lekaj, Meriton Ahmeti, Miroslav Markovic. – Biberist: Moreno Blum, Sian Thurnheer, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Dario Kopp, Dominik Marti, Isaia Martinetz, Petrit Krasniqi, Ivan Doric. – Verwarnungen: 27. Nebojsa Markovic, 37. Florijan Perren, 53. Edon Llapashtica, 75. Ivan Akrap, 91. Ahmad Jawid Bigzad – Ausschluss: 88. Ivan Akrap.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 13:40 Uhr.

