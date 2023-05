3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen und Bettlach spielen Remis 2:2 lautet das Resultat zwischen Italgrenchen und Bettlach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Bettlach geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 71. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Italgrenchen: Alessandro Giannini brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Bettlach fiel in der 23. Minute (Olivier Erzer). Jari Eggenschwiler brachte Italgrenchen 2:1 in Führung (49. Minute). Den Ausgleich für Bettlach erzielte Fabian Frick. Er war in der 71. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Bettlach. Bei Italgrenchen erhielten Jari Eggenschwiler (44.) und Leandro Eggenschwiler (59.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Italgrenchen nicht verändert. 33 Punkte bedeuten Rang 5. Italgrenchen hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Italgrenchen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wangen a/A an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Bettlach hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es in einem Heimspiel gegen FC Leuzigen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (11. Mai) (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: GS Italgrenchen - FC Bettlach 2:2 (1:1) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 7. Alessandro Giannini 1:0. 23. Olivier Erzer 1:1. 49. Jari Eggenschwiler 2:1. 71. Fabian Frick 2:2. – Italgrenchen: Samuel Willi, Saarujan Sothy, Tolunay Yildiz, Matteo Palermo, Alessandro Giannini, Cyrill Lanz, Jari Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Nico Wolf, Jeremy Pana De Paiva, Orhan Zulfi. – Bettlach: Pascal Biedert, Manuel Ketels, Mauro von Arx, Matthias Messerli, Mitja Haring, Nick Mühlemann, Jan Walker, Marco Fabbro, Olivier Erzer, Eric Kohler, Fabian Frick. – Verwarnungen: 44. Jari Eggenschwiler, 44. Olivier Erzer, 59. Leandro Eggenschwiler, 77. Fausto Falgetano, 89. Eric Kohler, 94. Adis Gromilic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 23:05 Uhr.