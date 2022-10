3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen stolpert gegen Bettlach – Siegesserie von Italgrenchen gebrochen Bettlach hat am Samstag gegen Italgrenchen die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team, und das deutlich mit 4:1. Für Bettlach war es zugleich der erste Saisonsieg im achten Spiel.

(chm)

Fabian Frick eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Bettlach das 1:0 markierte. Bettlach baute die Führung in der 44. Minute (Pascal Maritz) weiter aus (2:0). Stefano Conde Rodrigues sorgte in der 51. Minute für Italgrenchen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 64. Minute baute Eric Kohler den Vorsprung für Bettlach auf zwei Tore aus (3:1). Mauro von Arx schoss das 4:1 (68. Minute) für Bettlach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Eric Kohler von Bettlach erhielt in der 37. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Bettlach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Bettlach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Italgrenchen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 3).

Dank dem Sieg ist Bettlach nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 10. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Bettlach folgt nach fünf Niederlagen und zwei Unentschieden. Bettlach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Bettlach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Leuzigen (Platz 5). Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Nach der Niederlage büsst Italgrenchen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 3. Nach vier Siegen in Serie verliert Italgrenchen erstmals wieder.

Italgrenchen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Bettlach - GS Italgrenchen 4:1 (2:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 16. Fabian Frick 1:0. 44. Pascal Maritz 2:0. 51. Stefano Conde Rodrigues 2:1. 64. Eric Kohler 3:1. 68. Mauro von Arx 4:1. – Bettlach: Pascal Biedert, Manuel Ketels, Joel Marugg, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Mauro von Arx, Timo Winistörfer, Fabian Frick, Marco Fabbro, Eric Kohler, Pascal Maritz. – Italgrenchen: Adrian Saliu, Stefano Conde Rodrigues, Tolunay Yildiz, Matteo Palermo, Saarujan Sothy, Ivan Palermo, Alessandro Giannini, Nicolai Bur, Jeremy Pana De Paiva, Giuseppe Tiralongo, Orhan Zulfi. – Verwarnungen: 37. Eric Kohler.

