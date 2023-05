3. Liga, Gruppe 1

Neues Netzwerk Erst noch in erbitterten Abstimmungskämpfen, spannen Umwelt- und Wirtschaftsverbände jetzt zusammen – Solothurn mit Vorreiterrolle

Die Konzernverantwortungsinitiative war ein Schuss vor den Bug der Wirtschaftskapitäne. Seither wird die Zusammenarbeit mit Umweltverbänden enger. In Solothurn gipfelt sie in der Gründung eines Netzwerkes für Nachhaltigkeit. Der Kanton wird damit zum Muster-Beispiel, so ein Experte.