3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen mit Auswärtserfolg bei Riedholz – Siegtreffer durch Orhan Zulfi Italgrenchen gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Riedholz 3:2.

Italgrenchen holte gegen Riedholz zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Kevin Kaufmann in der 3. Minute. Er traf für Riedholz zum 1:0. Der Ausgleich für Italgrenchen fiel in der 32. Minute (Jari Eggenschwiler). Manuel Reber traf in der 41. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Riedholz.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Orhan Zulfi für Italgrenchen erfolgreich war. In der 59. Minute war es erneut Orhan Zulfi, der Italgrenchen mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte.

Bei Italgrenchen gab es vier gelbe Karten. Riedholz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Italgrenchen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 9 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

In der Regel kassiert Riedholz nicht so viele Tore wie gegen Italgrenchen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Italgrenchen von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Für Italgrenchen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Italgrenchen geht es in einem Heimspiel gegen FC Rüttenen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

In der Tabelle verliert Riedholz Plätze und zwar von Rang 1 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Riedholz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Riedholz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Leuzigen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Riedholz - GS Italgrenchen 2:3 (2:1) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 3. Kevin Kaufmann 1:0. 32. Jari Eggenschwiler 1:1. 41. Manuel Reber 2:1. 52. Orhan Zulfi 2:2. 59. Orhan Zulfi 2:3. – Riedholz: Pascal Klaus, Thierry Schneiter, Noah Rickenbacher, Tim Gyger, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Kevin Kaufmann, Marc Schär, Manuel Reber, Henry Horn. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Eliano Chirico, Melvin Ibraimi, Ivan Palermo, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Orhan Zulfi, Alessandro Giannini, Jari Eggenschwiler. – Verwarnungen: 45. Stefano Conde Rodrigues, 65. Ardrit Veliji, 92. Nico Wolf, 92. Gianluca Argenziano.

