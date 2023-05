3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen gewinnt deutlich gegen Grenchen 15 Italgrenchen behielt im Spiel gegen Grenchen 15 am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Nicolai Bur schoss Italgrenchen in der 42. Minute zur 1:0-Führung. Per Penalty erhöhte Nico Wolf in der 47. Minute zum 2:0 für Italgrenchen. Italgrenchen erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Orhan Zulfi weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Jari Eggenschwiler, der in der 65. Minute die Führung für Italgrenchen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Grenchen 15. Bei Italgrenchen erhielten Leandro Eggenschwiler (43.) und Eliano Chirico (75.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Italgrenchen zu den Besten: Die total 37 Gegentore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Grenchen 15 kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 12).

Italgrenchen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 40 Punkte bedeuten Rang 5. Italgrenchen hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Italgrenchen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Grenchen 15 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 11. Grenchen 15 hat bisher fünfmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Grenchen 15 ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Grenchen 15 - GS Italgrenchen 0:4 (0:1) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 42. Nicolai Bur 0:1. 47. Nico Wolf (Penalty) 0:2.51. Orhan Zulfi 0:3. 65. Jari Eggenschwiler (Penalty) 0:4. – Grenchen 15: Alec Tissot, Konstantin Haldemann, Tim Hegelbach, Auron Muji, Samuele Marruso, Yassine Bagdad Ridoine, Ilir Bajrami, Luca Greco, Ibrahim Haidar, Blerton Murati, Baran Avci. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Eliano Chirico, Tolunay Yildiz, Matteo Palermo, Dario Beutler, Leandro Eggenschwiler, Nicolai Bur, Nico Wolf, Alessandro Giannini, Jari Eggenschwiler, Jeremy Pana De Paiva. – Verwarnungen: 43. Auron Muji, 43. Leandro Eggenschwiler, 52. Samuele Marruso, 66. Luca Greco, 75. Ricardo Rodrigues Martins, 75. Eliano Chirico.

