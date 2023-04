3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen bezwingt auswärts Attiswil Sieg für Italgrenchen: Gegen Attiswil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

Italgrenchen lag ab der 45. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Jeremy Pana De Paiva (2. Minute) und Leandro Eggenschwiler getroffen hatten. In der 84. Minute schoss Attiswil (Dario Emch) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Attiswil für Rui Pedro Paiva Costa (78.) und Adam Bartos (90.). Eine Verwarnung gab es für Italgrenchen, nämlich für Melvin Ibraimi (71.).

Die Tabellensituation hat sich für Italgrenchen nicht verändert. 32 Punkte bedeuten Rang 5. Italgrenchen hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Italgrenchen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Bettlach. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 7. Attiswil hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Attiswil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Leuzigen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Attiswil - GS Italgrenchen 1:2 (0:2) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 2. Jeremy Pana De Paiva 0:1. 45. Leandro Eggenschwiler 0:2. 84. Dario Emch 1:2. – Attiswil: Adam Bartos, Mike Flück, Pascal Frey, Pascal Walther, Elia Forster, Yannick Rupp, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Florian Bohner, Dario Emch, Christoph Rüegger, Mike Richard. – Italgrenchen: Dario Beutler, Eliano Chirico, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Alessandro Giannini, Cyrill Lanz, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Jari Eggenschwiler, Orhan Zulfi, Jeremy Pana De Paiva. – Verwarnungen: 71. Melvin Ibraimi, 78. Rui Pedro Paiva Costa, 90. Adam Bartos.

