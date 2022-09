2. Liga Iliria sorgt bei Lommiswil für Überraschung – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschung bei Iliria gegen Lommiswil: Der Tabellenachte (Iliria) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 3:2 besiegt.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Iliria das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Edis Aziri.

Egzon Ajeti hatte mit dem ersten Tor der Partie (4. Minut.) iliria 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 6, als Jonas Ebel für Lommiswil erfolgreich war. Jonas Ebel war auch gleich für die 2:1-Führung (36. Minute) für Lommiswil verantwortlich. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 72. Minute, als Oliver Andrijasevic für Iliria traf.

Bei Lommiswil sah Tim Bracher (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Niklas Urosevic (22.), Andrin Zumstein (33.) und Gabor Bachmann (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Iliria, Oliver Andrijasevic (40.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Iliria bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Lommiswil nicht so viele Tore wie gegen Iliria. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Iliria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 3. Iliria hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mümliswil (Rang 9). Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Nach der Niederlage büsst Lommiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 4. Lommiswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Bellach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Iliria - FC Lommiswil 3:2 (1:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Egzon Ajeti 1:0. 6. Jonas Ebel 1:1. 36. Jonas Ebel 1:2. 72. Oliver Andrijasevic 2:2. 92. Edis Aziri 3:2. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Burim Raimi, Egzon Mustafi, Riad Agushi, Egzon Ajeti, Mattia Sasso, Fitim Sadriji, Oliver Andrijasevic. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Aron Herrmann, Cyrill Sonderegger, Andrin Zumstein, Niklas Urosevic, Fabio Bruni, Jonas Ebel, Philipp Dornbierer. – Verwarnungen: 22. Niklas Urosevic, 33. Andrin Zumstein, 40. Oliver Andrijasevic, 91. Gabor Bachmann – Ausschluss: 78. Tim Bracher.

