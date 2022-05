3. Liga, Gruppe 2 Iliria mit drei Punkten auswärts gegen Biberist Iliria behielt im Spiel gegen Biberist am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Bleron Dakaj eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Iliria das 1:0 markierte. David Spaqi sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Iliria. Iliria erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Fitim Racipi weiter auf 3:0. Pascal Flury sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Biberist: er traf in der 88. Minute zum 1:3

Bei Iliria erhielten Mete Karabulut (25.), Gjems Frrokaj (55.) und Altaj Zulfi (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Raphael Stuber (24.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Iliria um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 7. Iliria hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Iliria spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Subingen (Platz 4). Das Spiel findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Biberist verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Biberist war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Biberist trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Leuzigen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Biberist - FC Iliria 1:3 (0:2) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 2. Bleron Dakaj 0:1. 43. David Spaqi 0:2. 60. Fitim Racipi 0:3. 88. Pascal Flury 1:3. – Biberist: Sascha Heri, Jamil Cardinaux, Fabio Buri, Neuran Kulenthiran, Romeo Grossen, Bojan Cuturic, Fabio Mannori, Marco Affolter, Raphael Stuber, Pascal Flury, Dominik Marti. – Iliria: Altaj Zulfi, Mentor Spaqi, Mete Karabulut, Fitim Racipi, Gjems Frrokaj, Hasan Gedici, Shqiprim Hadergjonaj, Ilir Gashi, Besar Dakaj, Perparim Redzepi, Bleron Dakaj. – Verwarnungen: 24. Raphael Stuber, 25. Mete Karabulut, 55. Gjems Frrokaj, 80. Altaj Zulfi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 15:41 Uhr.