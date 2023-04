3. Liga, Gruppe 1 Iliria mit drei Punkten auswärts gegen Bettlach Sieg für Iliria: Gegen Bettlach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Bleron Dakaj, der in der 10. Minute für Iliria zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Bettlach glich in der 17. Minute durch Daniele Gallizioli aus. In der 44. Minute war es an Mead Demiri, Iliria 2:1 in Führung zu bringen.

Bleron Dakaj erhöhte in der 47. Minute zur 3:1-Führung für Iliria. Mead Demiri baute in der 78. Minute die Führung für Iliria weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Adis Gromilic in der 91. Minute für Bettlach auf 2:4.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Iliria sah Mete Karabulut (59.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mead Demiri (40.), Shkumbim Qallakaj (59.) und Besar Dakaj (59.). Bei Bettlach erhielten Fausto Falgetano (37.), Matthias Messerli (40.) und Daniele Gallizioli (59.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Iliria nicht verändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Iliria ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Iliria in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Bettlach hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten GS Italgrenchen kriegt es Bettlach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Bettlach - FC Iliria 2:4 (1:2) - Neufeld, Bettlach – Tore: 10. Bleron Dakaj (Penalty) 0:1.17. Daniele Gallizioli 1:1. 44. Mead Demiri 1:2. 47. Bleron Dakaj 1:3. 78. Mead Demiri 1:4. 91. Adis Gromilic 2:4. – Bettlach: Pascal Biedert, Mauro von Arx, Mehmet Dönmez, Matthias Messerli, Nick Mühlemann, Fausto Falgetano, Mitja Haring, Marco Fabbro, Eric Kohler, Daniele Gallizioli, Fabian Frick. – Iliria: Altaj Zulfi, Mentor Spaqi, Avdi Halimi, Besar Dakaj, Enes Ismaili, Altin Aliu, Mergim Sadriji, Marco Flury, Dario Liam Bleuer, Mead Demiri, Bleron Dakaj. – Verwarnungen: 37. Fausto Falgetano, 40. Matthias Messerli, 40. Mead Demiri, 59. Daniele Gallizioli, 59. Shkumbim Qallakaj, 59. Besar Dakaj – Ausschluss: 59. Mete Karabulut.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 19:29 Uhr.