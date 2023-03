2. Liga Iliria lässt sich von Fulenbach kein Bein stellen – Jorge Diogo Faria Carvalho trifft zum Sieg Sieg für den Tabellendritten: Iliria lässt am Sonntag auswärts beim 1:0 gegen Fulenbach (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 29. Minute schoss Jorge Diogo Faria Carvalho das 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Iliria für Dasnim Sulejmani (44.), Altin Dakaj (74.) und Klevis Haziri (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fulenbach, Jonas Wyss (63.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Iliria den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 34 Tore erzielte.

Iliria rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Iliria hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Iliria spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gerlafingen (Rang 8). Diese Begegnung findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Fulenbach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach geht es auswärts gegen FC Bellach (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Iliria 0:1 (0:1) - Bad, Fulenbach – Tor: 29. Jorge Diogo Faria Carvalho 0:1. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Loris Jäggi, Sven Hürzeler, Sandro Albuquerque Sampaio, Jonas Wyss, Dzenis Poljak, Gabriel Strub. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, Avdi Halimi, Jorge Diogo Faria Carvalho, Dasnim Sulejmani, Denis Perkolaj, Samoell Prenaj, Nazim Elezi, Mattia Sasso, Edis Aziri, Fitim Sadriji. – Verwarnungen: 44. Dasnim Sulejmani, 63. Jonas Wyss, 74. Altin Dakaj, 92. Klevis Haziri.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2023 10:09 Uhr.