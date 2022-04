2. Liga Iliria entscheidet Spitzenspiel gegen Olten für sich Sieg für Iliria im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Mittwoch auswärts gegen den zweitklassierten Verein Olten 2:0.

(chm)

In der 24. Minute war es an Oliver Andrijasevic, Iliria 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (94. Minute) erhöhte sodann Alban Jahiu noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Olten sah Sandro Iandiorio (48.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olten weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Iliria erhielt: Avdi Halimi (83.)

Iliria spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 42 geschossenen Toren Rang 1.

Iliria bleibt Leader: Das Team hat nach 15 Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Iliria hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Iliria spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bellach (Rang 9). Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach der Niederlage büsst Olten zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 4. Olten hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Olten spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Klus-Balsthal (Rang 10). Das Spiel findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Olten - FC Iliria 0:2 (0:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 24. Oliver Andrijasevic 0:1. 94. Alban Jahiu 0:2. – Olten: Argjend Morina, Wayne Corti, Lino Meyer, Igor Cataldo, Xaver Meyer, Sandro Iandiorio, Hevzi Hasani, Danilo Esposito, Hazir Zenuni, Kennedy Joao, Giovanni Gerardi. – Iliria: Nicola Trittibach, David Spaqi, Avdi Halimi, Dugagjin Dedaj, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Denis Perkolaj, Riad Agushi, Shpetim Arifi, Oliver Andrijasevic, Alban Jahiu. – Verwarnungen: 19. Sandro Iandiorio, 47. Hazir Zenuni, 53. Igor Cataldo, 66. Kennedy Joao, 83. Avdi Halimi – Ausschluss: 48. Sandro Iandiorio.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 10:55 Uhr.