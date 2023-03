4. Liga, Gruppe 3 Ilber Nuhiji führt Alpha mit drei Toren zum Sieg gegen Uskana Olten Uskana Olten lag gegen Alpha deutlich vorne, nämlich 4:1 (49. Minute) - und verlor dennoch. Alpha feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

In der 49. Minute erhöhte Uskana Olten seine Führung auf 4:1. Doch ab der 67. Minute setzte Alpha zur Wende an, als Ilber Nuhiji zum 2:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Ilber Nuhiji (67., 78.), Timon Tschanz (76.) und Besart Biljali (89.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Uskana Olten gab es fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Alpha, nämlich für Besart Biljali (64.).

Alpha hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 36 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Alpha rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 3. Für Alpha ist es der zweite Sieg in Serie.

Alpha tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Däniken-Gretzenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 2. Uskana Olten hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uskana Olten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kestenholz (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Uskana Olten - SV Alpha 4:5 (3:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 3. Zigmas Danila (Penalty) 1:0.15. Albinot Bajrami 2:0. 20. Ilber Nuhiji (Penalty) 2:1.23. Albinot Bajrami 3:1. 49. Florent Asani 4:1. 67. Ilber Nuhiji (Penalty) 4:2.76. Timon Tschanz 4:3. 78. Ilber Nuhiji 4:4. 89. Besart Biljali 4:5. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Ibrahim Susuri, Fatlind Aliu, Zigmas Danila, Robert Berisha, Albinot Bajrami, Adriatik Zenunaj, Albert Berisha, Kenan Tmava, Saimir Ibraimi, Shkendim Asani. – Alpha: Milan Schauli, Hossein Jafari, Melvin Zurfluh, Gianluca Iozzia, Lukas Bucher, Ilber Nuhiji, Marvin Schauli, Kevin Reinold, Kjartan Teerlynck, Natthawut Ngokpho, Tobias Ackermann. – Verwarnungen: 54. Saimir Ibraimi, 62. Kenan Tmava, 64. Besart Biljali, 87. Shkendim Asani, 94. Fatlum Aliu, 94. Leutrim Dalipi.

