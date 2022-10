2. Liga Hazir Zenuni führt Olten mit drei Toren zum Sieg gegen Hägendorf Olten gewinnt am Sonntag zuhause gegen Hägendorf 4:1.

(chm)

Hazir Zenuni eröffnete in der 43. Minute das Skore, als er für Olten das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olten stellte Enrico Peier in Minute 50 her. Olten erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Hazir Zenuni weiter auf 3:0.

Dominik Willimann (77. Minute) liess Hägendorf auf 1:3 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Hazir Zenuni, der in der 92. Minute die Führung für Olten auf 4:1 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Lars Zimmermann (23.), Claude Keller (50.) und Dominik Willimann (52.). Eine Verwarnung gab es für Olten, nämlich für Sandro Iandiorio (62.).

In seiner Gruppe hat Olten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 11).

Olten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 7. Olten hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Olten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Härkingen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Hägendorf hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Subingen kriegt es Hägendorf als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Olten - FC Hägendorf 4:1 (1:0) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 43. Hazir Zenuni 1:0. 50. Enrico Peier 2:0. 66. Hazir Zenuni 3:0. 77. Dominik Willimann 3:1. 92. Hazir Zenuni 4:1. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Bleart Hasani, Sandro Iandiorio, Danilo Esposito, Enrico Peier, Giovanni Gerardi, Hazir Zenuni. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Miro Bürgin, Dominik Schalt, Claude Keller, Driton Hasani, Fabio Bärlocher, Lars Zimmermann, Inor Kura, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Verwarnungen: 23. Lars Zimmermann, 50. Claude Keller, 52. Dominik Willimann, 62. Sandro Iandiorio.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:21 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.