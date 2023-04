2. Liga Härkingen verliert gegen Seriensieger Iliria Iliria setzt seine Siegesserie auch gegen Härkingen fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Alban Jahiu eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Iliria das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Iliria stellte Samoell Prenaj in Minute 24 her. Die 29. Minute brachte für Härkingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Yanick Oumaray.

Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Samoell Prenaj Iliria mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Härkingen kam in der 63. Minute noch auf 2:3 heran, als Chris Rauber traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Iliria erhielten Oliver Andrijasevic (40.), Jorge Diogo Faria Carvalho (80.) und Leon Pervorfi (93.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Loris Micelli (44.), Sandro Gasser (57.) und Yanick Oumaray (82.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Iliria bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Härkingen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Iliria. Total liess das Team 21 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Iliria verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 17 Spielen hat das Team 35 Punkte. Für Iliria ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Iliria geht es auswärts gegen FC Lommiswil (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Mit der Niederlage rückt Härkingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 29 Punkten neu Platz 5. Härkingen hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Härkingen wartet im nächsten Spiel zuhause das sechstplatzierte Team FC Bellach, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Iliria - FC Härkingen 3:2 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 17. Alban Jahiu 1:0. 24. Samoell Prenaj 2:0. 29. Yanick Oumaray 2:1. 50. Samoell Prenaj 3:1. 63. Chris Rauber 3:2. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, Avdi Halimi, Jorge Diogo Faria Carvalho, Dasnim Sulejmani, Alban Jahiu, Denis Perkolaj, Nazim Elezi, Mattia Sasso, Oliver Andrijasevic, Samoell Prenaj. – Härkingen: Daniel Lisser, Tobias Heutschi, Kilian Näf, Thierry Wyss, Andrej Stuparanovic, Sandro Gasser, Jan Marti, Loris Micelli, Patrik Gjokaj, Chris Rauber, Yanick Oumaray. – Verwarnungen: 40. Oliver Andrijasevic, 44. Loris Micelli, 57. Sandro Gasser, 80. Jorge Diogo Faria Carvalho, 82. Yanick Oumaray, 93. Leon Pervorfi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 18:38 Uhr.