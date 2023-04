Frauen 2. Liga Härkingen verliert gegen Seriensieger Allschwil Allschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Härkingen hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Den Auftakt machte Nadin Enderlin, die in der 7. Minute für Härkingen zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Michèle Fluri durch ihren Treffer für Allschwil in der 18. Minute her. In der 35. Minute gelang Nicole Nyfeler der Führungstreffer zum 2:1 für Allschwil.

Celina Thurnheer erhöhte in der 41. Minute zur 3:1-Führung für Allschwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michèle Fluri in der 49. Minute, als sie für Allschwil zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 107 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 6.7 Toren pro Spiel (Rang 13).

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Allschwil hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Allschwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Mutschellen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich 16mal.

Härkingen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Entfelden 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (16. April) statt (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: Gäu Selection - FC Allschwil 1:4 (1:3) - Allmend, Wolfwil – Tore: 7. Nadin Enderlin 1:0. 18. Michèle Fluri 1:1. 35. Nicole Nyfeler 1:2. 41. Celina Thurnheer 1:3. 49. Michèle Fluri 1:4. – Härkingen: Sarah Künzle, Mia Büttiker, Amy Kuhn, Jana Geier, Cindy Gfeller, Lia Widmer, Fabienne Ansbach, Elena Abi Chakra, Jessica Gfeller, Alisha Friedl, Nadin Enderlin. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Janine Roth, Carole Grauwiler, Neela Niederer, Tanita Mathys, Lara Bensegger, Celina Thurnheer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 23:13 Uhr.