4. Liga, Gruppe 3 Härkingen siegt 4:1 im Spitzenspiel gegen Alpha Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Alpha fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Adrian Schöpfer, der in der 20. Minute für Härkingen zum 1:0 traf. Härkingen baute die Führung in der 42. Minute (Sascha Studer) weiter aus (2:0). Härkingen erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Reto Gutschier weiter auf 3:0.

In der 73. Minute verkleinerte Natthawut Ngokpho den Rückstand von Alpha auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Sascha Studer schoss das 4:1 (74. Minute) für Härkingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Härkingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Härkingen durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Härkingen bleibt Leader: Das Team hat nach 17 Spielen 43 Punkte auf dem Konto. Härkingen hat bisher 13mal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Härkingen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Dulliken. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Alpha hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Alpha zuhause mit FC Kappel (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Härkingen - SV Alpha 4:1 (2:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 20. Adrian Schöpfer 1:0. 42. Sascha Studer 2:0. 46. Reto Gutschier 3:0. 73. Natthawut Ngokpho (Penalty) 3:1.74. Sascha Studer 4:1. – Härkingen: Daniel Krupop, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Adrian Schöpfer, Paolo Scicchitano, Marco Nünlist, Reto Gutschier, Sascha Studer, Yves Liechti. – Alpha: Milan Schauli, Sven Lüthi, Melvin Zurfluh, Maik Stephan Firus, Davide Cappello, Damian Zurfluh, Natthawut Ngokpho, Philippe Dontenvill, Timon Tschanz, Marvin Schauli, Kevin Reinold. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 04:09 Uhr.