2. Liga Härkingen setzt Siegesserie auch gegen Iliria fort – Iliria verliert nach vier Siegen Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Iliria fort. Das 3:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Den Auftakt machte Yanick Oumaray, der in der 15. Minute für Härkingen zum 1:0 traf. Tim Büttiker sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Härkingen. Dank dem Treffer von Nazim Elezi (62.) reduzierte sich der Rückstand für Iliria auf ein Tor (1:2).

In der 67. Minute baute Silvan Gasser den Vorsprung für Härkingen auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Iliria noch auf 2:3 heran. Mattia Sasso war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Thierry Wyss (11.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Iliria, nämlich für Hasan Gedici (85.).

In seiner Gruppe hat Härkingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

In der Regel kassiert Iliria nicht so viele Tore wie gegen Härkingen. Total liess das Team 15 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Härkingen um einen Platz nach vorne. 35 Punkte bedeuten Rang 3. Für Härkingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Härkingen daheim mit GS Italgrenchen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 22. Mai statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Trotz der Niederlage bleibt Iliria auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 41 Punkte auf dem Konto. Nach vier Siegen in Serie verliert Iliria erstmals wieder.

Als nächstes trifft Iliria auswärts mit FC Trimbach (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Iliria - FC Härkingen 2:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 15. Yanick Oumaray 0:1. 55. Tim Büttiker 0:2. 62. Nazim Elezi 1:2. 67. Silvan Gasser 1:3. 80. Mattia Sasso 2:3. – Iliria: Altaj Zulfi, Burim Raimi, Dugagjin Dedaj, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Denis Perkolaj, Riad Agushi, Shpetim Arifi, Oliver Andrijasevic, Alban Jahiu, Nazim Elezi. – Härkingen: Daniel Lisser, Manuel Müller, Tobias Heutschi, Mario Stecher, Thierry Wyss, Patrik Gjokaj, Tim Büttiker, Loris Micelli, Yanick Oumaray, Jan Marti, Joël Rietschin. – Verwarnungen: 11. Thierry Wyss, 85. Hasan Gedici.

