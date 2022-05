4. Liga, Gruppe 3 Härkingen setzt Siegesserie auch gegen Hägendorf fort Härkingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Hägendorf hat das Team am Samstag bereits den zehnten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:1

Drei seiner Tore schoss Härkingen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Hägendorf war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Die Torschützen für Härkingen waren: Sascha Studer (2 Treffer), Luca Studer (2 Treffer), Yves Liechti (1 Treffer) und Paolo Scicchitano (1 Treffer). Einziger Torschütze für Hägendorf war: Hrvoje Vrljic (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Härkingen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Das Team schiesst im Schnitt 4.2 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Hägendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 7).

Mit dem Sieg hält Härkingen seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 19 Spielen 49 Punkte auf dem Konto. Härkingen hat bisher 15mal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Fulenbach (Rang 7). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Hägendorf hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Hägendorf zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Kappel. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Härkingen - FC Hägendorf 6:1 (3:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 3. Sascha Studer 1:0. 10. Paolo Scicchitano 2:0. 42. Luca Studer 3:0. 53. Yves Liechti 4:0. 59. Sascha Studer 5:0. 66. Luca Studer 6:0. 78. Hrvoje Vrljic 6:1. – Härkingen: Daniel Krupop, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Yves Liechti, Paolo Scicchitano, Nick Graber, Reto Gutschier, Sascha Studer, Luca Studer. – Hägendorf: Nils Nugel, Silvan Wyss, Florian Zemp, Joris Widmer, Mario Studer, Inor Kura, Philipp Flück, Hrvoje Vrljic, Driart Haliti, Roger Bruder, Mario Konjevod. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 11:37 Uhr.