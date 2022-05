2. Liga Härkingen mit drei Punkten auswärts gegen Trimbach – Später Siegtreffer Sieg für Härkingen: Gegen Trimbach gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Härkingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Sandro Gasser.

Den ersten Treffer der Partie hatte Lucien Baumgartner in der 30. Minute für Trimbach geschossen. Gleichstand war in der 58. Minute hergestellt: Loris Micelli traf für Härkingen. Loris Micelli war es auch, der in der 66. Minute die 2:1-Führung für Härkingen herstellte. In der 77. Minute traf Lucien Baumgartner für Trimbach zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Thierry Wyss (48.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Trimbach erhielt: Lucien Baumgartner (62.)

In seiner Gruppe hat Härkingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 40 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Härkingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Härkingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Härkingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Trimbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Trimbach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Lommiswil. Das Spiel findet am 11. Mai statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Telegramm: FC Trimbach - FC Härkingen 2:3 (1:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 30. Lucien Baumgartner 1:0. 58. Loris Micelli 1:1. 66. Loris Micelli 1:2. 77. Lucien Baumgartner 2:2. 88. Sandro Gasser (Penalty) 2:3. – Trimbach: Jonas Flury, Alexander Meier, Ivan Suarez Vigo, Thomas Schenker, Martin Castro, Enis Ademovic, Matej Matkovic, Manuel Thut, Tobias Flury, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Thierry Wyss, Manuel Müller, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Jan Marti, Loris Micelli, Patrik Gjokaj, Joël Rietschin, Jan Büttiker. – Verwarnungen: 48. Thierry Wyss, 62. Lucien Baumgartner.

