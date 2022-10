3. Liga, Gruppe 2 Härkingen mit Auswärtssieg bei Welschenrohr Härkingen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Welschenrohr 2:1.

Yves Liechti eröffnete in der 69. Minute das Skore, als er für Härkingen das 1:0 markierte. Erneut Yves Liechti traf in der 78. Minute auch zum 2:0 für Härkingen. Pechvogel Sascha Studer traf in der 84. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Welschenrohr zum 1:2 bedeutete.

Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Yves Liechti (40.), Dominik Bhend (64.) und Michel Dreier (76.). Die einzige gelbe Karte bei Welschenrohr erhielt: Michael Uebelhart (32.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Härkingen. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 8. Härkingen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Winznau (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (14.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Welschenrohr hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Kestenholz kriegt es Welschenrohr als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 19. März statt (14.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Härkingen 1:2 (0:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 69. Yves Liechti 0:1. 78. Yves Liechti 0:2. 84. Eigentor (Sascha Studer) 1:2. – Welschenrohr: Jannis Fankhauser, Dominic Brunner, Michael Uebelhart, Marco Gribi, Pascal Eggenschwiler, Philippe Wehrli, Marco Hug, Nicolas Studer, Kevin Widmer, Samuel Fink, Elias Mägli. – Härkingen: Victor Muther, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Pascal Krüger, Niklaus Wermuth, Michel Dreier, Nick Graber, Yves Liechti, Remo Marbet, Sascha Studer, Luca Studer. – Verwarnungen: 32. Michael Uebelhart, 40. Yves Liechti, 64. Dominik Bhend, 76. Michel Dreier.

