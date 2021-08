3. Liga Härkingen mit Auswärtssieg bei Dulliken im ersten Spiel Härkingen siegt auswärts gegen Dulliken: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:2.

(chm)

Nadin Enderlin eröffnete in der 3. Minute das Skore, als sie für Härkingen das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 37. Minute, als Jirapha Buache für Dulliken traf. Deborah Rothen brachte Härkingen 2:1 in Führung (52. Minute).

Gleichstand stellte Jirapha Buache durch ihren Treffer für Dulliken in der 69. Minute her. Deborah Rothen brachte Härkingen 3:2 in Führung (70. Minute). In der 78. Minute erhöhte Alisha Thomann auf 4:2 für Härkingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Härkingen auf dem ersten Rang. Härkingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Blustavia. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Dulliken liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt Dulliken auswärts gegen das stark gestartete Team FC Klus-Balsthal aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. August (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Dulliken - Gäu Selection 2:4 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 3. Nadin Enderlin 0:1. 37. Jirapha Buache 1:1. 52. Deborah Rothen 1:2. 69. Jirapha Buache 2:2. 70. Deborah Rothen 2:3. 78. Alisha Thomann 2:4. – Dulliken: Tamara Vucenic, Tabea Kaiser, Mara Hagmann, Tamara Lodico, Julia Amsler, Lara Steg, Lea Kämpf, Raphaela Lätt, Anouk Bachofner, Jirapha Buache, Jessica Koch. – Härkingen: Jessica Gfeller, Nadja Studer, Lisa Kohler, Michela Rossi, Flavia Baumgartner, Michelle Oegerli, Andrea Reinmann, Alisha Thomann, Nadin Enderlin, Deborah Rothen, Lia Widmer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. Gäu Selection 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. FC Klus-Balsthal 0/0 (0:0), 3. FC Attiswil 0/0 (0:0), 4. FC Fortuna Olten 0/0 (0:0), 5. FC Niederbipp b 0/0 (0:0), 6. SC Blustavia 0/0 (0:0), 7. FC Grenchen 15 0/0 (0:0), 8. FC Dulliken 1/0 (2:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 15:21 Uhr.