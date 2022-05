Frauen 3. Liga Härkingen lässt sich von Grenchen 15 kein Bein stellen – Nadin Enderlin als Matchwinner Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 8) ist Härkingen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Grenchen 15 gerecht geworden und hat auswärts 3:2 gewonnen.

(chm)

Härkingen holte gegen Grenchen 15 zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie erzielte Nora Hasen für Grenchen 15. In der 1. Minute traf sie zum 1:0. Zum Ausgleich für Härkingen traf Jana Slezinger in der 35. Minute. In der 41. Minute schoss Angela Anna Gäumann Grenchen 15 mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Jana Slezinger für Härkingen erfolgreich war. In der 78. Minute schoss Nadin Enderlin Härkingen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lia Widmer von Härkingen erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

Dass Härkingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Härkingen durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Härkingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 32 Punkten. Härkingen hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Niederbipp b (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (11. Mai) (20.15 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Grenchen 15 verharrt nach der Niederlage auf dem 8. und damit letzten Platz. Für Grenchen 15 war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Grenchen 15 trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Klus-Balsthal (Platz 7). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Grenchen 15 - Gäu Selection 2:3 (2:2) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 1. Nora Hasen 1:0. 35. Jana Slezinger 1:1. 41. Angela Anna Gäumann (Penalty) 2:1.45. Jana Slezinger 2:2. 78. Nadin Enderlin 2:3. – Grenchen 15: Zippora Wyden, Janina Ryhn, Silvia Häni, Angela Bertini, Laura Lo Giudice, Angela Anna Gäumann, Sarina Schwab, Melina Rhyn, Nicole Adam, Nora Hasen, Jennifer Morgenthaler. – Härkingen: Lia Widmer, Katja Nützi, Fabienne Wyss, Michela Rossi, Jana Slezinger, Nadin Enderlin, Alisha Friedl, Jessica Gfeller, Andrea Reinmann, Deborah Rothen, Elena Abi Chakra. – Verwarnungen: 40. Lia Widmer.

