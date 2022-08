2. Liga Härkingen holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen Olten – Siegtreffer in allerletzter Minute Härkingen siegt zuhause gegen Olten: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

Der Siegtreffer für Härkingen gelang Loris Micelli in der 94. Minute. In der 16. Minute hatte Yanick Oumaray Härkingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Olten fiel in der 28. Minute durch Furkan Tan.

Bei Olten erhielten Edmilson Dionato Fernandes (59.), Furkan Tan (62.) und Sandro Iandiorio (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Härkingen erhielt: Thierry Wyss (80.)

Härkingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Für Härkingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Subingen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Olten reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Olten tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Lommiswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Härkingen - FC Olten 2:1 (1:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 16. Yanick Oumaray 1:0. 28. Furkan Tan 1:1. 94. Loris Micelli (Penalty) 2:1. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Mario Stecher, Thierry Wyss, Manuel Müller, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Silvan Oeggerli. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Danilo Esposito, Sandro Iandiorio, Aziz Kukavica, Enrico Peier, Furkan Tan, Giovanni Gerardi. – Verwarnungen: 59. Edmilson Dionato Fernandes, 62. Furkan Tan, 80. Thierry Wyss, 82. Sandro Iandiorio.

