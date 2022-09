2. Liga Härkingen gewinnt deutlich gegen Wangen b.O. Härkingen behielt im Spiel gegen Wangen b.O. am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Ein Eigentor von Getuar Preniqi brachte in der 1. Minute die 1:0-Führung für Härkingen. Mit seinem Tor in der 6. Minute brachte Yanick Oumaray Härkingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Tim Büttiker baute in der 36. Minute die Führung für Härkingen weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Marti, der in der 83. Minute die Führung für Härkingen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Härkingen erhielt: Tim Büttiker (52.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Wangen b.O., Nebojsa Markovic (84.) kassierte sie.

Härkingen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 9 geschossenen Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 12 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Härkingen von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Für Härkingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Härkingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Iliria (Platz 4). Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (13.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

In der Tabelle verliert Wangen b.O. Plätze und zwar von Rang 4 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Wangen b.O. hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Wangen b.O. geht es auswärts gegen FC Lommiswil (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Härkingen 0:4 (0:3) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 1. Eigentor (Getuar Preniqi) 0:1.6. Yanick Oumaray 0:2. 36. Tim Büttiker 0:3. 83. Jan Marti 0:4. – Wangen b.O.: Alejandro Buceta Barrio, Tiago André Nunes Fernandes, Sokol Berisha, Mir Mohammad Kamwar, Adis Mesic, Getuar Preniqi, Hamdi Nedzipi, Nebojsa Markovic, Eduard Lekaj, Meriton Ahmeti, Miroslav Markovic. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Mario Stecher, Thierry Wyss, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Silvan Oeggerli. – Verwarnungen: 52. Tim Büttiker, 84. Nebojsa Markovic.

