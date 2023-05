2. Liga Härkingen bezwingt auswärts Gerlafingen – Tim Büttiker trifft zum Sieg Sieg für Härkingen: Gegen Gerlafingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Härkingen geriet zunächst in Rückstand, als Giovanni Carnibella in der 37. Minute Gerlafingen 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von neun Minuten brachten aber für Härkingen die Wende. Jan Marti schoss in der 61. Minute den Ausgleich, in der 70. Minute erzielte Tim Büttiker den Siegtreffer.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gerlafingen. Härkingen blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Härkingen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Härkingen. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Härkingen hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Härkingen in einem Heimspiel mit FC Hägendorf (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 21. Mai statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Gerlafingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 8. Gerlafingen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Lommiswil (Platz 4). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Härkingen 1:2 (1:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 37. Giovanni Carnibella 1:0. 61. Jan Marti 1:1. 70. Tim Büttiker 1:2. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Salko Durakovic, Presley Sona, Shendrit Bytyqi, Kaan Yildirim, Giovanni Carnibella, Gianluca Rubino, Dino Mujanovic, Ishak Abderrahman, Beytullah Özdemir. – Härkingen: Daniel Lisser, Tobias Heutschi, Manuel Müller, Mario Stecher, Andrej Stuparanovic, Tim Büttiker, Jan Büttiker, Loris Micelli, Patrik Gjokaj, Yanick Oumaray, Silvan Oeggerli. – Verwarnungen: 17. Ishak Abderrahman, 53. Salko Durakovic, 79. Beytullah Özdemir, 85. Ivan Kristic.

