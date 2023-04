4. Liga, Gruppe 2 Haltener SV setzt Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort Haltener SV setzt seine Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 5. Minute war es an Mathias Müller, Haltener SV 1:0 in Führung zu bringen. Haltener SV baute die Führung in der 27. Minute (Simon Jost) weiter aus (2:0). Der gleiche Simon Jost war auch für das 3:0 Haltener SV verantwortlich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stefan Husistein von Welschenrohr erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Haltener SV bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Welschenrohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Mit dem Sieg übernimmt Haltener SV die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 31 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Haltener SV hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Haltener SV spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Post Solothurn (Platz 4). Die Partie findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Welschenrohr wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team FC Wiedlisbach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Welschenrohr - Haltener SV 0:3 (0:2) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 5. Mathias Müller 0:1. 27. Simon Jost 0:2. 81. Simon Jost 0:3. – Welschenrohr: David Mägli, Jürg Stoller, Patrick Hänni, Dominic Gribi, Stefan Husistein, Samuel Meyer, Joel Faganello, David Kupper, Nicolas Gribi, Konrad Zeuner, Remo Jenzer. – Haltener SV: Hakan Brand, Yannick Schumacher, Cedrik Ochsenbein, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Simon Jost, Mathias Müller, Stefan Rohde, Cyrill Schwaller, Michel Steiner, Kaan Akin. – Verwarnungen: 25. Stefan Husistein.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 12:11 Uhr.