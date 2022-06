4. Liga, Gruppe 2 Halten lässt sich von Wiedlisbach kein Bein stellen Halten holt gegen Wiedlisbach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wiedlisbach: Jan Nguyen brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Claude Biegajlo für Halten erfolgreich war. Luka Franic erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wiedlisbach.

Halten glich in der 48. Minute durch Simon Jost aus. Simon Jost war auch gleich für die 3:2-Führung (49. Minute) für Halten verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noel Hug in der 55. Minute. Er traf zum 4:2 für Halten.

Bei Halten erhielten Simon Jost (40.), Philip Hohl (53.) und Patrick Eyer (57.) eine gelbe Karte. Bei Wiedlisbach erhielten Dominik Dietrich (35.) und Aleksandar Starcevic (59.) eine gelbe Karte.

Halten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Halten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 39 Punkte bedeuten Rang 4. Halten hat bisher 13mal gewonnen und neunmal verloren.

Für Halten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Wiedlisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 11. Wiedlisbach hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wiedlisbach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: HSV Halten - FC Wiedlisbach 4:2 (1:2) - Spiegelberg, Halten – Tore: 13. Jan Nguyen 0:1. 16. Claude Biegajlo 1:1. 33. Luka Franic 1:2. 48. Simon Jost 2:2. 49. Simon Jost 3:2. 55. Noel Hug 4:2. – Halten: Daniel Bärtschi, Patrick Eyer, Michael Jost, Yannick Schumacher, Matthias Stampfli, Claude Biegajlo, Michel Steiner, Cyrill Schwaller, Noel Hug, Philip Hohl, Simon Jost. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Roland Hubler, Michael Nguyen, Dominik Dietrich, Jonas Keller, Timon Freudiger, Joel Schmitz, Markus Johny Fankhauser, Jan Nguyen, Daniel Canonica, Luka Franic. – Verwarnungen: 35. Dominik Dietrich, 40. Simon Jost, 53. Philip Hohl, 57. Patrick Eyer, 59. Aleksandar Starcevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 10:27 Uhr.