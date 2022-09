4. Liga, Gruppe 2 Halten gewinnt klar gegen Subingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Das 3:0 auswärts gegen Subingen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Halten.

Das Tor von Michel Steiner in der 4. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Halten. Halten baute die Führung in der 7. Minute (Simon Jost) weiter aus (2:0). In der 87. Minute baute der gleiche Simon Jost die Führung für Halten weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Halten für Claude Biegajlo (55.) und Cedrik Ochsenbein (88.). Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Yannis Gasche (38.).

Nach dem zweiten Spiel steht Halten auf dem vierten Rang. Halten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Welschenrohr (Platz 6). Das Spiel findet am Samstag (3. September) statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Subingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel trifft Subingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Wiedlisbach. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (17.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Subingen - HSV Halten 0:3 (0:2) - Affolter, Subingen – Tore: 4. Michel Steiner 0:1. 7. Simon Jost 0:2. 87. Simon Jost 0:3. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Benjamin Burkhard, Simon Zimmermann, Sven Schläfli, Patrick Ziegler, Tim Baranyai, Yannis Gasche, Raphael Ochsenbein, Noé Cardinaux, Luca Marty. – Halten: Daniel Bärtschi, Jonas Ernst, Michael Jost, Simon Sterki, Claude Biegajlo, Cyrill Schwaller, Mathias Müller, Stefan Rohde, Nils Eugster, Simon Jost, Michel Steiner. – Verwarnungen: 38. Yannis Gasche, 55. Claude Biegajlo, 88. Cedrik Ochsenbein.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2022 11:11 Uhr.

