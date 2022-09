4. Liga, Gruppe 3 Hägendorf siegt 3:2 im Spitzenduell gegen Alpha – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Hägendorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Alpha hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Pren Dedaj eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Hägendorf das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Mit seinem Tor in der 52. Minute brachte Ismail Hasani Hägendorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Per Penalty traf Ilber Nuhiji in der 56. Minute für Alpha zum Anschlusstreffer (1:2)

In der 86. Minute schoss Raffaele Donatiello Hägendorf mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Alpha kam in der 93. Minute auf ein Tor heran, als Melvin Zurfluh per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Yannick Zimmermann (75.), Roger Bruder (93.) und Philipp Erni (93.). Alpha behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Hägendorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Dass Alpha so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Hägendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Hägendorf hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Als nächstes tritt Hägendorf in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Däniken-Gretzenbach zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Nach der Niederlage büsst Alpha einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alpha spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kestenholz (Platz 8). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: SV Alpha - FC Hägendorf 2:3 (0:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 21. Pren Dedaj (Penalty) 0:1.52. Ismail Hasani 0:2. 56. Ilber Nuhiji (Penalty) 1:2.86. Raffaele Donatiello (Penalty) 1:3.93. Melvin Zurfluh (Penalty) 2:3. – Alpha: Natthawut Ngokpho, Timon Tschanz, Melvin Zurfluh, Gianluca Iozzia, Ilber Nuhiji, Kjartan Teerlynck, Kevin Reinold, Gabriele Cappello, Davide Cappello, Tobias Ackermann, Maik Stephan Firus. – Hägendorf: Roger Bruder, Yannick Zimmermann, Philipp Erni, Ismail Hasani, Olgierd Knurek, Bas De Graaf, Noel Schindelholz, Ivan Krivic, Robin Flück, Raffaele Donatiello, Rayan Peev. – Verwarnungen: 75. Yannick Zimmermann, 93. Roger Bruder, 93. Philipp Erni.

