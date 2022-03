3. Liga, Gruppe 1 Hägendorf setzt Siegesserie auch gegen Wangen a.A. fort – Wangen a.A. verliert nach fünf Siegen Hägendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Wangen a.A. fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Miro Blenke für Hägendorf. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Florian Haas glich in der 40. Minute für Wangen a.A. aus. Es hiess 1:1. Dominik Schalt traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Hägendorf.

In der 82. Minute baute Noah Kurmann den Vorsprung für Hägendorf auf zwei Tore aus (3:1). Noah Kurmann erzielte nur vier Minuten später auch das 4:1 für Hägendorf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Wangen a.A. sah Burim Musiqi (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wangen a.A. weitere vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Hägendorf.

Die Offensive von Hägendorf ist die beste der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 46 Tore erzielte.

In der Regel kassiert Wangen a.A. nicht so viele Tore wie gegen Hägendorf. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 5).

Hägendorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach 15 Spielen hat das Team 28 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Hägendorf ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Hägendorf zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Flumenthal. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Wangen a.A. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 4. Nach fünf Siegen in Serie verliert Wangen a.A. erstmals wieder.

Wangen a.A. tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Kestenholz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Hägendorf 1:4 (1:1) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 8. Miro Blenke 0:1. 40. Florian Haas 1:1. 57. Dominik Schalt 1:2. 82. Noah Kurmann 1:3. 86. Noah Kurmann 1:4. – Wangen a.A.: Patrik Bovey, Girolamo Caruso, Jan Allemann, Andreas Trösch, Yves Wälti, Felix Barrer, Sandro Rikli, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Florian Haas, Redur Ibrahim. – Hägendorf: Noel Glanzmann, Livio Furrer, Claude Keller, Dominik Schalt, Dominik Bitterli, Lars Zimmermann, Benjamin Huber, Driton Hasani, Miro Blenke, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Verwarnungen: 22. Sandro Schalt, 49. Girolamo Caruso, 61. Andreas Trösch, 75. Agon Musiqi, 79. Miro Blenke, 79. Patrick Haas, 81. Lars Zimmermann, 89. Miro Bürgin – Ausschluss: 75. Burim Musiqi.

