3. Liga, Gruppe 1 Hägendorf setzt Siegesserie auch gegen Oensingen fort Hägendorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Oensingen hat das Team am Mittwoch bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sandro Schalt für Hägendorf. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Elvedin Bogucanin für Oensingen erfolgreich war. Das Tor von Sandro Schalt in der 46. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Hägendorf. In der 70. Minute erhöhte Noah Kurmann auf 3:1 für Hägendorf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Elvir Kolic von Oensingen erhielt in der 48. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Hägendorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.4 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Oensingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 67 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Dank dem Sieg führt Hägendorf neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 37 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Hägendorf ist es der siebte Sieg in Serie.

Hägendorf spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 7). Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Oensingen hat bisher zweimal gewonnen und 13mal verloren.

Für Oensingen geht es zuhause gegen FC Däniken-Gretzenbach (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Sonntag (1. Mai) statt (11.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Hägendorf 1:3 (1:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 24. Sandro Schalt 0:1. 42. Elvedin Bogucanin 1:1. 46. Sandro Schalt 1:2. 70. Noah Kurmann 1:3. – Oensingen: Jannis Fankhauser, Ahmet Mumdzic, Elvir Kolic, Rinor Beqiri, Emir Avdulovic, Behar Bilalli, Jonas Heller, Livio Studer, Simon Kubica, Simon Saner, Elvedin Bogucanin. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Claude Keller, Dominik Schalt, Dominik Bitterli, Lars Zimmermann, Miro Bürgin, Driton Hasani, Miro Blenke, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Verwarnungen: 48. Elvir Kolic.

