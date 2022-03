4. Liga, Gruppe 3 Hägendorf mit Sieg gegen Uskana Olten Sieg für Hägendorf: Gegen Uskana Olten gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Den Auftakt machte Philipp Flück, der in der 2. Minute für Hägendorf zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor sorgte Philipp Flück in der 15. Minute für das 2:0 für Hägendorf. Der Anschlusstreffer für Uskana Olten zum 1:2 kam in der 27. Minute. Verantwortlich dafür war Gentijan Bajrami.

Gleichstand stellte Adriatik Zenunaj durch seinen Treffer für Uskana Olten in der 48. Minute her. Inor Kura brachte Hägendorf 3:2 in Führung (56. Minute). In der 83. Minute sorgte Eren Aylakdurmaz für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Hägendorf.

Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Matteo Riso (7.) und Ismail Hasani (87.). Gelbe Karten gab es bei Uskana Olten für Fatlum Aliu (4.) und Adriatik Zenunaj (53.).

In der Abwehr gehört Hägendorf zu den Besten: Die total 28 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Hägendorf. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Hägendorf hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hägendorf auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SV Alpha. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Uskana Olten hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Uskana Olten geht es zuhause gegen SC Fulenbach (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 3. April statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Uskana Olten 4:2 (2:1) - Breite, Hägendorf – Tore: 2. Philipp Flück 1:0. 15. Philipp Flück 2:0. 27. Gentijan Bajrami 2:1. 48. Adriatik Zenunaj 2:2. 56. Inor Kura 3:2. 83. Eren Aylakdurmaz 4:2. – Hägendorf: Nils Nugel, Bas De Graaf, Remo Schulthess, Ismail Hasani, Joris Widmer, Matteo Riso, Mario Studer, Rayan Peev, Lon Prela, Philipp Flück, Inor Kura. – Uskana Olten: Pajtim Sabani, Fatlind Aliu, Florent Asani, Zigmas Danila, Endrit Imeri, Kenan Tmava, Shkendim Asani, Florentin Deari, Gentijan Bajrami, Fatlum Aliu, Adriatik Zenunaj. – Verwarnungen: 4. Fatlum Aliu, 7. Matteo Riso, 53. Adriatik Zenunaj, 87. Ismail Hasani.

